Jérémy CHAPDELAINE

Je suis issu de l'ETNA (Ecole des Technologies Numériques Appliquées) en Master architecte système réseaux et sécurité.

J'ai intégré cette école en date du 17 mars 2014 dans le cadre d'une reconversion professionnelle.

J'ai effectué mes deux années d'alternance chez Castelis à Ivry-sur-Seine, puis travaillé en tant qu'Administrateur systèmes et réseaux chez Aqualter à Chartres du 10 mai 2016 au 1er septembre 2019.

Je suis actuellement Ingénieur IT chez Novonordisk à Chartres depuis le 2 septembre 2020.



Mes compétences :

Shell

Django

PHP-CLI

Animation de formations

Cisco

C

CSS3/HTML5

Apache2

Virtualisation

TCP-IP

Consulting

Anglais

Active Directory