Clément PARMENTIER

Convaincu de la pertinence de l’outil SIG dans la prise de décision en matière de recherche et de

développement, j’ai orienté mes études dans ce domaine. Titulaire d’un DUT STID (Statistique et

informatique décisionnelle), d’une licence professionnelle ESSIG (Études Statistiques et Système

d’Information géomatique) ainsi que d’un Master2 en Géomatique obtenu à l’Université de Cergy

Pontoise en 2013, je suis actuellement en recherche d'emplois.

Intéressé par la conduite de projet et d'expertise dans le domaine de la géomatique, j'ai pu acquérir plusieurs expériences dans le domaine de la gestion de l'écologie paysagère, de la sylviculture, et de l'aménagement du territoire.

De profil technique, je suis à l'aise avec de nombreux outils informatiques de nature statistiques , cartographie (SIG) et gestionnaire (SGBD).



Mes compétences :

Postgresql/Postgis

R

QGIS

Arcgis

MapBasic

Php/HTML/CSS

MapInfo

Webmaping

Sketchup

Statistiques

SQL

VBA

Géomatique

Cartographie

SGBD

SIG