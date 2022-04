Clément PASCAL

ESSEC Business School – Telecom ParisTech | MS en Management de Projet

Après un Diplôme d'Ingénieur à l'ENSEIRB-MATMECA (Bordeaux INP) en 2015, je suis actuellement en Mastère Spécialisé en Management de Projet à l'ESSEC Business School à Paris, en partenariat avec l'Ecole d'Ingénieur Telecom ParisTech.

Ce Mastère Spécialisé me permet d'acquérir des compétences managériales, telles que la gestion de projet, la stratégie, le marketing, la finance, l'innovation...



Je suis actuellement à l'écoute d'opportunités, me permettant de relever de nouveaux challenges.



N'hésitez pas à me contacter par email : clement.pascal@essec.edu



Mes compétences :

Project Management

Team Management

Leadership

Project Planning

Business Strategy

Marketing

Finance