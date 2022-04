Clément PAURIOL

Ingénieur diplômé de l'Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports (ISAT) de Nevers, j’ai débuté ma carrière chez ASSYSTEM en tant que consultant en contrôle moteur pour RENAULT.



Outre des compétences techniques en motorisation, développement de systèmes embarqués et réalisation de spécifications techniques, le poste que j'occupais m’a permis de développer rigueur, autonomie et aisance relationnelle afin de répondre aux exigences de qualité d’un groupe au rayonnement international.



Fort de ces trois années passées en tant que concepteur et valideur de lois de commande dans le secteur automobile, j'ai souhaité développer mes compétences en Management, Gestion de Projet et Systèmes d'Information.



J'ai alors intégré le MSc Gouvernance des Systèmes d'Information (GSI) à l'IAE d'Aix-en-Provence, en alternance au sein du département Logistique d'AIRBUS HELICOPTERS où j'ai travaillé à la cartographie et l'harmonisation de processus.



Ma double compétence en ingénierie et en management, ainsi que mon expérience en logistique, en ERP et ma connaisance des processus m'ont permis d'intégrer le département IM (Information Management) d'AIRBUS HELICOPTERS.



Je travaille donc désormais sur des projets informatiques (principalement sur SAP) orientés vers la logistique, sur des sujets de MRO. Je participe également à la maintenance d'applications logistique.



Originaire d’Aix-en-Provence, je souhaite développer mon réseau professionnel local auprès de ceux qui oeuvrent pour le développement de notre région.



Mes compétences :

MATLAB

Simulink

INCA

Contrôle-commande

Microsoft Office

Sécurité des systèmes d'information

Direction des systèmes d'information

Microsoft SharePoint

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Système d'information

SAP Contrôle de Gestion

SAP Finance

SAP Material Management

Dashboard

SAP CO

Business Process Management

Business Objects