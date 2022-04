Clément PENEAU

Originaire des alentours de Rouen (76), j'ai été sensibilisé tôt à la visite de châteaux et autres monuments d'art, notamment en Dordogne (24). Après trois années de cursus en cycle ingénieur dans l'école ESITC à Caen (école supérieure d'ingénierie et travaux de la construction), je me suis spécialisé dans le domaine des Ouvrages d'Art comme Ingénieur Travaux.



Mes différents stages m'ont permis d'acquérir de l'expérience dans mon futur métier, notamment la gestion du personnel et des sous-traitants, du matériel, du planning et des aléas.



J'ai réalisé un stage en Conduite de Travaux en 2015 dans une société spécialisée en Génie Civil et Travaux Spéciaux (73) où j'ai suivi la construction d'une microcentrale hydroélectrique gérant 5 personnes pendant 3 mois. En 2016, j'ai réalisé un stage en Bureau d'Etudes Technique (76) spécialisé dans la construction métallique, acquérant des compétences de calculs de structures. Enfin, en 2017, j'ai réalisé mon PFE sur la construction d'une centrale hydraulique (73), gérant le suivi des factures, des ventilations de main d'oeuvre, des commandes et des sous-traitants, tout en assurant le développement de mon sujet de PFE.



Mes compétences :

Allplan

AutoCAD

Microsoft Project

Permis B

Microsoft Office

Toeic (785/990)

Robot Structural Analysis

Tekla

Sketch up