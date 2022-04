Voilà presque 2 ans que je poursuis mes études en communication. J'ai la garantie de l'impact de la communication dans notre société. Le DUT me professionnalise et me confronte aux réalités. Mes expériences externes à la formation font office de premières approches.



Mes compétences :

Adobe InDesign CS6

HTML 5

Microsoft PowerPoint

Adobe Photoshop CS6