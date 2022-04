Agathe GERBER

Comment vous expliquer? Je suis une incontestable curieuse qui aime découvrir et surtout partager. Que ce soit de la musique, un bon film à aller voir au cinéma, où encore une bonne adresse où dégoter des choses sympas (à manger, acheter, visiter). Je m'intéresse beaucoup au monde qui m'entoure, à l'économie et à la politique plus particulièrement. J'ai d'ailleurs effectué un stage intensif à Sciences Po Lille il y a de cela quelques années. Je m'intéresse également beaucoup au sport et à la mode. J'ai pratiqué de façon plus ou moins longue de multiples disciplines: danse, basket, aviron, badminton... Pour enfin trouver le sport qui me correspondait le mieux: le volley ball que j'exerce depuis 4 ans et demi.

J'ai choisi de faire des études de communication car je suis une personne qui, naturellement aime communiquer avec les autres. Et il est très intéressant de constater que l'on peut communiquer de mille et une manières différentes: à travers des photos, des images, des logos, des mots, des gestes, des événements, dans l'objectif d'accroître sa notoriété, d'avoir une bonne image, de transmettre un message, d'augmenter son chiffre d'affaire... La communication fait partie intégrante de nos vies, car nul homme ne peut vivre indépendamment des autres.

En parallèle de mes études de communication, je travaille à Boulanger en tant qu'hôtesse d'accueil (caisse et financement), ce qui me permet de développer mon expérience professionnelle, ainsi que mon aisance relationnelle.

J'espère que cette courte présentation vous aura donné envie de me connaître davantage!

Bonne visite





Mes compétences :

Sociable et créative

Curieuse de tout

Esprit d'équipe

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Aisance orale

Sportive et culturelle

PAO Indesign et photoshop