Laury BETHENCOURT

Suite à l'obtention de mon bts nrc en alternance et donc conseillère clientèle chez Orange France a Villeneuve d'Ascq je me suis découverte une vraie passion pour le domaine de la relation client.

Ces 2 années chez Orange m'ont permis d'acquérir des compétences variées dans le domaine de la négociation et de la relation client.

Le domaine du commerce étant le domaine que je souhaite exercer, je me suis lancée dans une licence pro responsable du développement commercial à la SNCF.

Aujourd'hui je travaille en tant que responsable de développement commercial chez place des energies, société spécialisée dans l'achat groupé d'énergie et renégociation de contrats auprès de multiples fournisseurs reconnus.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Negociation

Gestion du conflit

Communication

Convaincre

Management