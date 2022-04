Clément PETIET

Je viens d intégrer AwakIt, l'agence digitale de Gfi en tant que Consultant sur les technologies Microsoft de travail collaboratif

Durant les deux dernières années, j'ai travaillé à plein temps en tant que Consultant informatique sur les solutions Avanti Technologies. J'accompagnais les Clients dans leur utilisation d'Agora, progiciel de gestion des sites événementiels et culturels.



Je sais également manier les différents outils qui permettent de créer du contenu Radio, Photographique et Vidéo: appareil photo (Canon 5D), enregistreur radio (ZOOM), caméra vidéo (Sony AX2000E) et les logiciels nécessaires à la post-production: suite Adobe (Indesign, Photoshop, Dreamwaver et Première), Final Cut Pro et solutions Avid.



Mes compétences :

Reportage

Rédaction

Assistant

Cameraman

Photographie

Technicien informatique

Montage

Cadrage

Radio

ISI FOR YOU, ISI Habitat ®, Agence Pro

Microsoft Word, Excel, Powerpoint,A Outlook

Final Cut Pro

Ciel Compta

Adobe Photoshop

Gestion de la relation client

SQL

Agora

Microsoft Technologies

MS 70-533 Implementing Microsoft Azure Solutions

MS 70-437 Enabling Office 365 Services