Stephanie BERT

Webmaster Infographiste





Compétences et Savoir faire :





Conceptions et réalisations :

Supports de communication numerique → Web, Smartphones/Tablettes, Écrans (télévisio, visiophone), Mail...

Supports de communication papier → Plaquettes commerciales, Invitations, Fiches produit, Brochures, Cartes de visite



Logiciels :

Photoshop, Flash, Dreamweaver, Ilustrator, Indesign,

Word, Excel, Access, Power Point, Lotus Quick Place



Bases de données :

Analyser et concevoir

Construire ( SQL serveur, MySQL)

Interroger et maintenir ( SQL)



Développement :

Site Web ( HTML, PHP, Java Script, CSS)

Utiliser un langage de modélisation ( UML)



