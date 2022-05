Stephanie BERTH

D’originaire d’Allemagne je vis en France depuis 17 ans et j’aime ce pays. Ma définition d’une bonne équipe de vente est une formation de personnes bien conscientes de leur mission d’être le lien entre le produit et le client.



Dans l’idéal chaque membre d’une équipe peut s’identifier à son travail afin de trouver l’aplomb nécessaire pour créer une relation vendeur – client et élargir le carnet d’adresse des clients fidèle à la marque.



Savoir jouer entre implication personnelle et connaître l’ensemble de l’entreprise, avoir le souci du détail tout en mettant en avant son efficacité et avoir une grande responsabilité de ses objectifs.



Mes compétences :

Écrivain

Graphiste

Commercial

Communication

Rigoureuse

Organisée

Decent du travail

Vente