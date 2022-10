Yann PHILIPP

ENGIE consulting est un cabinet de conseil interne qui fait bénéficier ses clients de l'expérience et des savoir faire des hommes et des femmes du Groupe



Principaux domaines d'intervention :

- Management et gestion des hommes

- Conseil en Organisation

- Business Development

- Pilotage, performance économique ou opérationnelle



Principales prestations :

- Etats des lieux et diagnostics

- Analyse des besoins et recommandations

- Accompagnement au changement

- Etudes et conseils selon les domaines spécifiques



Mes compétences :

Gestion

Direction générale

Facilities management

Asset Management

Valorisation

Property management

Immobilier

Services généraux

HQE

Eau

Conseil en management

Gestion immobilière

Gestion de projet

Economie d'énergie