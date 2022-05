Marie-Delphine PERSOHN

2014 : SERGIE - Chef de projet maîtrise énergétique

Société d'étude et d'utilisation rationnelle de l'énergie - Nîmes



Notre mission de base consiste à superviser la bonne application des contrats de fournitures et de services énergétiques que nos clients passent avec leurs prestataires.

Nous faisons la mise en place de contrats d'exploitation, assurons leur suivi et dans le cadre de l'amélioration du patrimoine de nos clients, nous réalisons des audits énergétiques, proposons et suivons les travaux d'amélioration.

Nous mettons également en place des Contrats de Performance Energétique et accompagnons les maîtres d'ouvrage dans leurs démarches d'amélioration énergétique.

En parallèle de ces missions, nous réalisons aussi des audits légionnelles.





2007-2012 : ICADE GESTEC - Consultante DD et maîtrise de l'énergie



ICADE GESTEC, désormais fusionné à ARCOBA, propose conseil et assistance à maîtrise d'ouvrage sur les thèmes de l'énergie, du développement durable et de l'exploitation maintenance.



Consultante depuis novembre 2007, mes missions sont principalement la rénovation énergétique et environnementale de bâtiments et de sites, ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans les démarches d'audit et certification.



En cotraitance avec la SCET, j'ai participé à l'élaboration de schémas directeurs pour des Universités (ENVA, ENS Jourdan, Condorcet), à l'élaboration de plans stratégiques de patrimoine (SAIEM Maryse Bastié à Tours), particulièrement sur les volets énergie et environnement.



Toujours dans le cadre de la rénovation énergétique des universités, nous avons développé pour la Caisse des Dépots et Consignations, en cotraitance avec FONDATERRA, un outil de simulation Energie Carbone (Strat'EnergieCO2) permettant d'établir et chiffrer les principaux bouquets de travaux d'amélioration.



J'assiste également plus ponctuellement la maîtrise d'oeuvre dans des opérations de certification environnementale. Par exemple, la démolition-reconstruction en certification "Patrimoine Habitat et Environnement" d'un immeuble de logement, rue des Patriarches à Paris (VEI Architectes).

Egalement, assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la certification HQE Exploitation du Millénaire 1, siège social d'ICADE, à Paris 19 et du bâtiment 270 dans les EMGP à Aubervilliers.



Je travaille en parallèle sur des études en collaboration avec le CSTB, l'ADEME ou encore FONDATERRA comme :

- "Mission d'étude sur les coûts et la faisabilité technico-économique de travaux de rénovation du secteur de l'immobilier tertiaire" pour le compte du ministère du développement durable

- "Mission d’étude sur les premiers contrats de performance énergétique sur des établissements publics en partenariat avec le CSTB" pour le compte de l'ADEME





Postes antérieurs :

- 2007 Airbus - Toulouse : stage 5 mois - Retour sur exploitation des performances d'un bâtiment HQE (B22)

- 2006 Ingerop - Montpellier : stage 3 mois - Développement de l'approche environnementale dans la construction



Anglais, espagnol : courant

Allemand : niveau scolaire



Mes compétences :

Bilan carbone

Développement durable

Environnement

Analyse de cycle de vie

Haute qualité environnementale

Perrenoud

AutoCAD

Contrat de Performance Energétique

Microsoft Office

Gestion de projet

TRNSYS

LEED

BRE Environmental Assessment Method

Energies renouvelables