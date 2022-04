Marc FLODERER

Ingénieur de formation, je travaille depuis plus de 20 ans dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du bâtiment.

Je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités.

J'ai auparavant animé la direction du développement d’un groupe d’ingénierie du bâtiment et occupé des fonctions de responsable de centres de profit, notamment d’un bureau d’études tous corps d’état et d’une société de conseil en environnement. Dans ce cadre, j’ai assuré le pilotage complet des entités concernées.



Mes compétences :

Ingénierie du bâtiment

Auditeur interne ISO 9001

Energies renouvelables

Construction durable