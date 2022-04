Clément POINTIN

30 ans déjà :-)

un BAC+5 en école de commerce (SKEMA)

et une expérience professionnelle en marketing, communication et digital



MON DESCRIPTIF

> 9 ans d'expériences cumulées

> 4 mots clés : gestion de projets - conseil - marketing - communication

> 3 évolutions : chefs de projets junior = > chefs de projets senior = > consultant

> 2 spécialisations : le développement durable - le digital



9 ANS D'EXPÉRIENCES

> 2007 (6 mois) : Chef de projets junior - Les Enchanteurs (Lille)

> 2008 (1 an) : Chef de projets marketing numérique - Franklin Interactive (Lille)

> 2009 (3 mois) : Chef de projets junior - Euro RSCG 360 (Lille)

> depuis 2009 (7 ans) : Chef de projets senior / Consultant - Les Enchanteurs (Lille)



Mes atouts

> engagé et passionné

> esprit d'analyse et d'écoute

> force de proposition et d'initiative

> organisé et rigoureux

> polyvalent avec une grande capacité de travail



Mes 9 ans d’expériences continues m’ont forgé une expertise dans de nombreux domaines.

Pour vous prouver mes capacités, testez-moi sur une problématique et évaluer la pertinence de ma réponse...



N’hésitez pas à me contacter sur mon adresse professionnelle (cp@lesenchanteurs.fr) ou personnelle (clementpointin@gmail.com).



Visitez le site de l'agence (fait maison) :



Mes compétences :

Communication

Développement durable

Marketing

E-crm

Responsable

Rigueur

Gestion de projet web

Google Adwords

Créativité

Digital

Management