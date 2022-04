Clément POMPARAT

Issu d'une formation marketing avec plusieurs expériences en web marketing, j'accompagne les utilisateurs de la solution AT Internet dans la mise en place de leurs stratégies analytics.



► Mon atout?

J'allie à ma connaissance web marketing un véritable sens de l'organisation et du relationnel indispensable vis-à-vis de la relation client.



► Ma différence?

Expatrié en Allemagne durant 4 années, pays d'avant-garde en webmarketing et start-up. Je me forme continuellement aux nouvelles techniques et partage ce savoir-faire avec les clients.



Mes compétences :

Community management

E-commerce

Logistique

Organisation

Microsoft Word

HTML

Customer Relationship Management

Corporate Strategy

Esprit analytique

Web analytics

Business Analytics