Clément POTIN

Depuis le 10 décembre 2014, j'occupe la foncion d'ingénieur commercial en diagnosic • IDEXX LABORATORIES INC. • secteur Ile de France (7 départements).



INDEXX LABORATORIES : Société occupant une position de leader sur le marché mondial des diagnostics et des solutions de technologies de l’information pour la santé animale et la qualité de l’eau et du lait – secteur Ile de France.



MISSIONS : Prospection et suivi clientèle / Consulting de clinique, optimisation des flux, efficacité opérationnelle / Gros comptes et groupements / Développement des ventes par sécurisation de la base clients existante et suivi actif de la base concurrente / Ecoles vétérinaires / Veille concurrentielle / formation et accompagnement terrain nouveaux collaborateurs.



GAMME DE PRODUITS : Biochimie clinique sanguine et urinaire, Hématologie, Hormonologie, laboratoire référé et solutions lean workflow.



COMPETENCES :

- Installation et formation client

- Solutions Lean workflow

- Appels d’offres

- Gestion de groupement(s)

- Solution(s) LIS, réseau

- Analyses cliniques contrôle

- Calibration et contrôle qualité

- Formation terrain nouveau collaborateur



Logiciels maîtrisés :

Excel, PowerPoint, Word



Connaissances en :

Territory management,

personal profile « Insights »



Anglais : Intermédiaire



SOUHAIT A COURT/MOYEN TERME :

- Evoluer sur un post de management de proximité,

- Former et animer des ventes et/ou une équipe commerciale,

- Migration géographique sur l'Ouest (idéalement région Nantaise, Loire Atlantique),



Mes compétences :

Biologie

Biomédical

Biotechnologie

Commercial

dynamique

Polyvalent

ponctuel

Vente

Biotechnologies

Veille concurrentielle

Management commercial

Animation commerciale

Formation commerciale