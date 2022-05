Yoland GUILLOU

• Cinq ans d’expérience dans le développement des affaires

• Négociateur confirmé, maîtrise des techniques de vente complexes

• Faculté à adopter une démarche projet et une logique entrepreneuriale, capacité d’analyse et de synthèse

• Détermination pour atteindre les objectifs fixés

• Qualités relationnelles et de communication, écoute active et focus client constant

• Travail en autonomie et en équipe, esprit de collaboration, partage d’informations et de compétences

• Personnalité enthousiaste et dynamique, contribuant à créer une bonne atmosphère de travail

• Adaptabilité et polyvalence



• Compétences informatiques : pack MS Office, Internet, réseaux sociaux, réseaux sociaux d’entreprise

(ex: Bluekiwi (Atos)), logiciels de CRM (ex : SAP CRM7 & R3, Zoho CRM), outils de gestion de projet

(ex : Gantt project), outils de Mind Mapping (ex : Mind Manager, Coggle), sondages (ex : Sphynx)



• Compétences linguistiques : Anglais courant, Français natif



✉ EMAIL: yolandgui@gmail.com



Mes compétences :

Anglais commercial

CRM 7

SAP R3

Négociation complexe

Zoho CRM

Intelligence économique

Business development

Key account management

SAP R/3

Business Consulting

Réseaux sociaux

Communication

Stratégie commerciale