Junior Sup de V est une association (loi 1901 à vocation économique et pédagogique à but non lucratif permettant aux entreprises de bénéficier d'offres attractives.



Elle permet aux étudiants de réaliser des projets pour le compte d'entreprises qui correspondent aux domaines de compétences acquises au sein de l'école :



- Commercial

- Vente

- Négociation d'affaires

- Marketing

- Achats

- Qualité

- Développement durable



Nous nous appuyons sur l’expertise des apprentis pour vous proposer une offre de service efficace et professionnelle. Celle ci saura répondre à vos besoins et contribuer à la réussite de vos projets.



Créée en 1991 par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP), Sup de V est un établissement d'enseignement supérieur, reconnu par l'Etat, qui forme de futurs managers commerciaux.



Sup de V est situé dans l'ouest parisien à Saint Germain en Laye à moins de 20 km de Paris.



Sup de V, c'est :



> un enseignement de haut niveau dispensé par des formateurs professionnels de l'entreprise



> Une expertise filière dans la conduite d’affaires en B to B:

Dont 6 diplômes délivrés par des universités partenaires :



- Paris Ouest Nanterre La défense

- Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

- Université de Cergy-Pontoise



> 1000 apprentis



> 500 entreprises partenaires



> une forte synergie avec les entreprises partenaires



> l'accompagnement de chaque apprenti pour assurer son épanouissement professionnel et personnel



> une équipe permanente de 25 collaborateurs au service des apprentis et des entreprises





Mes compétences :

Veille concurrentielle

Étude de marché

Marketing

Prospection

Street marketing

Phoning