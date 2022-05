Marie CRETTE

Bonjour,



Après une licence professionnelle de manager de projet et un Titre de « Responsable en Ingénierie et Négociation d'Affaires » de niveau I (diplôme bac +5), je poursuis mon parcours professionnel au sein d'une PME dans le secteur automobile, aéronautique, ferroviaire et de l'industrie.



C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je viens de me joindre à l’équipe d’Etud Intégral en tant qu’attachée commerciale.



Etud Intégral est spécialisée à la fois en Design, Ingénierie et Prototypage au sein d'une structure à taille humaine de 60 personnes.



Cette organisation nous permet d'être force de proposition et notre spécificité est l'accompagnement des démarches de créativité depuis la page blanche jusqu'au démonstrateur fonctionnel. Nous avons par exemple accompagné toutes les études d'architecture exploratoire du Renault Twizy et réalisé les prototypes de mise au point sur 7 mois.



Forte de 30 ans de culture automobile, Etud Intégral a su transmettre ses compétences automobiles vers de nouveaux secteurs avec des clients tels que Dassault Aviation, Alstom, JC Decaux, Manitou.



Mes spécialisations : l’esprit d'équipe, l'écoute, le sens du relationnel, l’adaptation, l’ouverture d'esprit, l’autonomie et le dépassement de soi



