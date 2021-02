Clément PRATI

Depuis toujours intéressé par les sciences du vivant, j'ai dans un premier temps intégré un IUT Génie Biologique avant de poursuivre mon cursus universitaire par un master double compétence en Biotechnologie et en management, avec une spécialisation en management interculturel.



Cette double formation m'a permis d'approfondir mes acquis sur le plan technique tout en développant mes connaissances sur le management des hommes et des projets.



Ma réactivité et ma capacité à travailler en autonomie me permet de m'adapter rapidement aux situations nouvelles.



Mes compétences :

Gestion de projet

Planification de projet

GIMP

Microsoft Office

Microsoft Project

Adobe Photoshop