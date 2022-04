Clément PRUDET

Je suis ouvert et très sociable. Je vais naturellement chercher à approfondir mes relations sociales avec mes collègues, créant ainsi une atmosphère agréable qui se ressent sur la qualité et l'efficacité du travail.

Appliqué et impliqué dans ce que j'ai à faire, dans la vie privée comme professionelle, je suis quelqu'un de confiance à qui l'on vient demander écoute et conseils.

Dynamique, je suis un élément moteur dans un groupe et la bonne ambiance est pour moi maitresse de cohésion.



Mes compétences :

Sociable

Dynamique

Loi sur l'eau

Forage

Eau et assainissement

Modélisation hydrodynamique

Assainissement non collectif