Clement PUJOL

J'anime et conçois le cycle GPEC du groupe. Mon poste consiste également à mettre en place les outils de gestion de carrière et d’entretien (entretiens d'évaluation et professionnels du groupe via l’outil Talentsoft, élaboration d'une cartographie des métiers, conception des aires de mobilités)



Je participe aussi au projet de détection des talents dans l'entreprise (Talent review) et du plan de succession.



La gestion de projets est une partie importante du poste avec entre autre une refonte du système d'évaluation de l'entreprise et du positionnement des postes; une enquête de rémunération ;un audit pour l'obtention du label TOP employeur ou la gestion de l'enquête d'opinion interne du groupe).



J'en profite pour partager mes compétences et m'exercer au Management avec un alternant.



SoLocal Group, N°1 européen de la communication digitale locale, propose des contenus digitaux, des solutions publicitaires et des services transactionnels qui connectent simplement les consommateurs avec les entreprises locales. Il fédère plus de 5000 collaborateurs - dont plus de 2400 conseillers en communication locale - en France, en Espagne, en Autriche et au Royaume Uni - et accompagne le développement numérique des entreprises (TPE/PME, Grands Comptes, etc.), notamment via ses 4 marques phares : PagesJaunes, Mappy, Ooreka et A Vendre A Louer.

Fort de son expertise, il compte aujourd’hui près de 530 000 annonceurs Internet. En 2015, SoLocal Group a réalisé un chiffre d'affaires de 873 millions d'euros dont 73% sur Internet, et se classe ainsi parmi les premiers acteurs européens en termes de revenus publicitaires sur Internet.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Conseil en organisation

GPEC

SIRH

Management

Restaurants

pôle Talent management

SAP

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

TALENT MANAGEMENT

Spécialisation formation Management

Audit