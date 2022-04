Clément PUJOL

COMPETENCES: Tertiaire / Hospitalier / Industrie

- Calculs réglementaires, bilan thermique avec Climawin

- Simulations thermiques dynamiques sur Pléiades-Comfie

- Maitrise des logiciels de DAO AUTOCAD et REVIT

- Chauffage, rafraîchissement

- Climatisation de confort et de processus industriel

- Ventilation de confort et industrielle

- Réseaux hydrauliques et aérauliques : Dimensionnement et équilibrage de réseaux

- Plomberie

- Désenfumage

- Fluides Médicaux

- Pneumatique



MISSIONS

Maîtrise d'oeuvre:

- Conception et dimensionnement des différentes solutions techniques à adopter sur les projets.

- Création des plans sur le logiciel de DAO Autocad.

- Création des plans sur le logiciel REVIT

- Simulations thermiques règlementaires ou dynamiques

- Rédaction de paragraphes de CCTP sur des petits projets hospitaliers.

Audits:

- Calculs de déperditions et d'apport sur les locaux à étudier.

- Détermination des pistes sur les solutions envisagées



Mes compétences :

Autocad 2D

Climawin

Pleiades comfies