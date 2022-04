Clément QUESTE – 23 ans – originaire de Grenoble



Après une classe préparatoire aux Grandes Ecoles à Sainte-Marie Lyon, je suis actuellement en échange universitaire à Shanghai - Renmin University of China - dans les cadre de mon Master 2 à l’école de commerce de Bordeaux -programme ESC. Où je me spécialise dans la vente, la négociation et le management.



Mon parcours scolaire est atypique. J’ai effectué ma scolarité en collège et lycée sport étude natation.

Ma formation scolaire a été également ponctuée par des expériences professionnelles qui m’ont permises d’appréhender différentes structures ainsi que par plusieurs expériences associatives.



Des expériences enrichissantes tant au point de vue des responsabilités que sur la découverte de différents secteurs d’activités : bancaire, industrie et service de proximité.



C'est pour ces raisons qu'aujourd'hui je me dirige vers une carrière commerciale où le contact avec les clients est riche avec suffisamment de responsabilités et d'autonomie pour être force de propositions innovantes et entreprenantes.