Clément RENK

Je travaille actuellement comme informaticien chez Fortuna Banque s.c.

Mon travail consiste en l'analyse/conception et la maintenance de solutions informatiques pour les clients et les différents services de la banque.



Mes compétences :

Java/JEE, JSP, Eclipse, IntelliJ, Agile, UML, Design pattern, VB.Net, Visual Studio, C, Python, HTML, CSS, PHP, Javascript, JQuery, Spring MVC, Tapestry, SQL, DB2, MySQL, Oracle, Hibernate, Maven, Git, LaTeX, Programmation shell, VBA, Cobol, Micro Focus.



