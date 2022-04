Clément RETAILLEAU

Après avoir obtenu mon Bachelor Export à l'ESPL-Angers et un stage d'assistant commercial/marketing à Barcelone. Parlant anglais et espagnol couramment, je suis à la recherche d’un emploi de commercial ou d'assistant commercial dans une entreprise travaillant avec l'étranger.



Stage en Espagne, Habitat apartments à Barcelone



Stage en Angleterre Carrier/Toshiba au siège commercial à Leatherhead ou mes travaux furent principalement basés sur l’élaboration d’analyses statistiques et le service après vente.



Stage linguistique de 6 mois à Salamanque en Espagne afin de perfectionner ma 2ème langue étrangère.



Ces expériences m'ont énormément apporté sur le plan professionnel, humain et linguistique.





Mes compétences :

Vente

Communication

Marketing

eCommerce

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Edition