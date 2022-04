Clement REYNES

J’occupais précédemment un poste de directeur adjoint après avoir été chef de bar dans une entreprise de restauration. Cette expérience m’a permis d’acquérir des compétences en matière de vente et de relationnel client (proximité adaptée en fonction du client, savoir vivre, politesse, respect, bien être des clients). J’ai d autre part été amené à gérer une équipe (gestion des plannings, suivi des contrats, contrôle de la bonne exécution des taches, assistance et remplacement du directeur) et m’occuper de la partie financière ( suivi des caisses, vérification et gestion des écarts, gestion des prix, suivi des marges, de la masse salariale et des coefficients, négociations des tarifs, gestion et suivi des commandes, limitation des pertes, optimisation des stocks, inventaires).



Mon expérience au sein de ma société d’évènementiel « Cat.Prod. » m’a permis de découvrir l’organisation, la promotion, la communication d’évènements ( soirées à thème, défilés, vernissages et expositions d’artistes peintres, meeting), d’élaborer des décorations évènementielles (noël, soirées à thème, défilés, ...) ainsi que de démarcher des sponsors.



Ainsi de par mes expériences professionnelles j’ai été amené à prospecter auprès d’entreprises, développer des capacités relationnelles avec les fournisseurs et la clientèle (cerner le client afin de répondre au mieux à ses attentes, en ayant toujours en tête la notion des chiffres et des marges), gérer les aspects financiers d’une entreprise, et enfin, acquérir une grande capacité de travail. Je suis quelqu'un de très dynamique, ponctuel et rigoureux, qui apprécie le travail en équipe.

.

Mes formations scolaires m’ont, quand à elles, permis d’acquérir des connaissances techniques dans le domaine du paysage et de développer ma sensibilité artistique : Création de projets, présentation écrite et orale (dossier « papier », plans, maquettes, œuvres diverses), initiation à l’art (dessin, sculpture, histoire de l’art).

.

J’apprécie enfin particulièrement l’art pictural de la Renaissance, l’art contemporain (surtout le courant surréaliste), la musique, les plantes, le design, le sport, les rencontres et les échanges.





Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion du personnel

Gestion du changement

Relations publiques

Relation client

Créativité et originalité évènementiel

Rigueur dans le travail

Gestion planning

Organisation

Marketing