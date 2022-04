Clément Rigaut 23 ans diplômé de Journalisme spécialité Radio à l'ISCPA Paris.



Mon rêve ? Devenir Animateur Radio.



Passionné des médias depuis la tendre enfance, les nouveaux moyens de communication n'ont aucun secret pour moi. A l'obtention de mon Baccalauréat Économique et Social en Juillet 2011, entrer en école de Journalisme était une évidence. Le coté humain et relationnel de la profession était l'un de mes principaux attraits.



Avec mon Stage chez Menly.fr à l'été 2012 et celui chez eCookie (Mobiles-Actus/Hitek) à l'été 2013 et pendant 6 mois en 2014, je suis aujourd'hui spécialisé High-Tech. On peut parler de processeur smartphone et taille d'écran toute la journée si vous voulez. Bonne connaissance également en jeux-vidéo, musique, film, le monde des nouvelles technologies est une réelle passion.



A l'écoute et très avenant, j'aime organiser des événements et aller à la rencontre de nouvelles personnes. C'est cela que j'aime retrouver lors d'une interview en direct ou d'un micro-trottoir pour la radio. Oui, ce nouveau média est devenu ma nouvelle passion depuis ma découverte chez IDFM - Radio Enghien pendant l'hiver 2012/2013.



Nouvelle expérience d'octobre à décembre 2014 avec un stage chez Virgin Radio. Une expérience très enrichissante qui me permet de réaliser des reportages et des interviews quotidiennement.



Aujourd'hui je suis de retour chez Hitek.fr en tant que salarié, en attendant de naviguer vers d'autres horizons...







Mes compétences :

Informatique

Radio

Journalisme

Média

Journaliste