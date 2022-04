J’ai pour projet professionnel de travailler dans la construction et la réhabilitation afin d'apporter des solutions techniques, énergétiques et économiques dans le cadre du développement durable et de la valorisation du patrimoine immobilier existant.



Mes compétences :

Informatique

AutoCAD

Studio One 2

Clima-Win

Bricolage

Adobe Premiere

Adobe Photoshop

Internet

Microsoft Office