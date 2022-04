Clément RINKEL

Spécialiste du développement Web sous environnement Microsoft, je gère rigoureusement les projets de ma société de l'avant-vente jusqu'à la livraison.



Doté d'un très bon relationnel, je suis acteur dans la relation entre l’équipe de développement et le client, et dispense des formations aux utilisateurs de nos applicatifs.



Mon évolution professionnelle me mènera vers les métiers de la gestion de projets Web. La rigueur et l’organisation du travail autour d’une équipe soudée mettront en avant mes compétences.



Mes compétences :

Avant vente

Ingénierie

Web

Gestion de projet

Internet

Microsoft

jQuery

Microsoft Windows Server

Microsoft Transact-SQL

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

Microsoft ASP.NET

JavaScript

HTML

Active Server Pages