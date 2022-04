Clément RISSE

Je viens d’obtenir mon diplôme d’ingénieur en efficience énergétique en alternance au CNAM de Nancy et je suis à la recherche d'un poste d'ingénieur d'études CVC.

J'ai passé 3 années au poste de chargé d’études dans le bureau d’études ATFE Ingénierie. Celui-ci est spécialisé dans les diagnostics, les audits énergétiques ainsi que la maîtrise d’œuvre dans le domaine du CVC.



Durant cette période, j’ai effectué des diagnostics énergétiques comprenant des bilans thermiques, des calculs de pertes de charge, des analyses de consommation... J’ai pu également réaliser des rénovations de chaufferie, ce qui implique la sélection des installations de production de chaleur et d’ECS, l’estimation de celles-ci ainsi que la rédaction du CCTP. Enfin, j’ai eu l’occasion de faire le suivi de réunions de chantier.



J’ai déjà une expérience du terrain et j’ai pu acquérir un maximum de compétences dans le domaine du CVC. Je suis quelqu’un de rigoureux, qui a le souci d’atteindre ses objectifs. Enfin je maîtrise les logiciels GANT, AUTOCAD, Pléiades, PERRENOUD et j’ai de bonnes connaissances des règlementations thermiques et de la mise en conformité de chaufferie.



email : clement.risse@hotmail.fr

tel : 06.18.64.91.33



Mes compétences :

Chiffrage des chantiers

Diagnostic de performance énergétique

Energie

Suivi de chantiers

Cahier des charges

Analyse des besoins

Ingénierie

Calcul thermique

Relevés de mesure

CVC

Perrenoud

AutoCAD