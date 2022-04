Clément ROBERT

MES COMPÉTENCES :



Techniques:

- Culture cellulaire 2D et 3D (travail en salle blanche)

- Tests cellulaires (adhérence, prolifération, invasion) et

tissulaires (irritation oculaire et cutanée, corrosion)

- Techniques de préparation des échantillons et d'évaluation;

extraction ARN, ADN et protéine, qPCR; Western blot; ELISA;

Cytométrie de flux; spectrophotométrie; immunomarquage.

- Coupe au cryostat; marquage histologique

- Microscopie: confocale, Time lapse, OCT



Générales:

- Gestion de projet scientifique (MS Project)

- Qualité ISO 9001; ICH Q7, Q8, Q9 et Q10

- Procédures BPL Like : Formé APR, OHB et manipulation

de produits dangereux

- Procédures QI, QO et QP

-Connaissances des cGMPs

- Veille bibliographique



