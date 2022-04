Clément ROCHER

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Après des expériences professionnelles aussi diverses qu'opposées, j'ai aujourd'hui acquis des compétences spécialisées qui m'ont permis de valider un BADGE (Brevet d'aptitude Délivré par la conférence des Grandes Écoles) grâce à un partenariat entre AG2R LA MONDIALE et l'ESCEM de Tours.



Fort de mes expériences, je développe depuis six ans un portefeuille de clients chefs d’entreprises, professionnels libéraux et agricoles pour le groupe de protection sociale leader en France, AG2R La Mondiale.



Véritable challenger, leader.



President 2015 de la Jeune Chambre Economique de Montargis.

Partenaire du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-comptables.

Membre d'Initative Loiret en tant qu'accompagnateur à la création d'entreprise.



Mes compétences :

Conseil

Audit

Assurance

Management

Leadership