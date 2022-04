Clément ROMIER

Après plusieurs années d'expérience en agences de communication et agences web, je fonde les Pixels Associés.



La passion du design et de la communication, mais aussi les échanges et les rencontres sont au coeur de mon engagement professionnel.



Mon ambition : accompagner les entreprises vers une communication à la fois efficace et humaine.



Les Pixels Associés, c'est le choix d'un partenariat durable, d'une relation de confiance, d'un accompagnement sur-mesure de votre communication online et offline. C'est aussi une expertise et une créativité reconnues, qui placent le client et l'utilisateur final au centre de chaque projet.



http://www.les-pixels-associes.fr



Mes compétences :

Art

Art design

Communication

Communication - Marketing

Design

Développement web

Graphic Design

Graphisme

Identité Visuelle

Intégration

Marketing

Mobile

Motion

Motion Design

Stratégie

Typographie

Typography

Web

Webdesign