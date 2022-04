Clément ROQUES

Je recherche un emploi dans le secteur du bâtiment avec une préférence dans la construction en bois. Par ailleurs jais effectué récemment une formation aux techniques d'ajustages aéronautiques, ce qui élargie mes recherches au métiers de l'industrie. Mes compétences théoriques sont l’électricité, l’électronique, la mécanique, et l'informatique. Je maîtrise un parc machine outil pour le traitement du bois, et les techniques d'ajustages et de montages d’ensembles aéronautiques. Mes atouts sont l'adaptabilité, l'intégrité, et la curiosité.



Mes compétences :

Dessin

Gestion de projet

Secourisme

Maintenance

Informatique

Mécanique

Electricité

Physique

Electronique

Chimie

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft Excel

CadWorks

TopSolid

Proteus

Woodcam

Dietrich