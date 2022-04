Clément ROQUES

25 ans d’expérience d’entrepreneuriat et de missions de conseil (recherche, industrielle, SI) au sein de différentes structures m’ont confronté aux différentes problématiques spécifiques des structures informatiques, et en particulier le facteur clé « humain ».



Aujourd'hui je propose mes services de conseil, formation et coaching en insufflant la maturité de toute la richesse de mon parcours professionnel.



Specialties

Coaching individuel

Coaching d’équipe projet, résolution de crises

Coaching Prise de poste

Coaching relationnel (MOE/MOA)

Vision projet, remotivation ; Coaching de sens (cadrage, avant projet)

Mobilité & Bilan professionnel

Animation de formations aux bases de la PNL

Architectures SI, CRM, Urbanisme, Modélisation