Corine GESNOUIN

Psycho-praticienne et Coach, j'interviens dans tous les domaines du développement de soi et de la communication interpersonnelle.



Je travaille à favoriser des relations éthiques, seules garantes à la fois du bien-être professionnel, de la santé des personnes, du développement de la créativité individuelle et collective . Je recherche un développement des personnes et des relations qui se conjugue avec efficacité professionnelle et mieux être.



Mon expertise de l'accompagnement du potentiel humain est fondée sur une recherche en développement personnel, mon expérience de la psychothérapie et du Coaching, ainsi que sur une solide expérience du monde du travail.



Aujourd’hui , je consacre une partie de mon temps à transmettre, partager mes expériences et le fruit de mes recherches dans le domaine des relations humaines, par la conception et l’animation de formations ; l'autre partie de mon activité étant consacrée à l'accompagnement individuel ( Coaching ou Thérapie Brève) .



J’oriente mon travail vers la prise de responsabilités, le contact avec soi-même, la conscience de sa valeur et de sa place, car chacun de nous est unique.



Le développement personnel est surtout un objectif, les outils utilisés sont au service de ce projet.





Corine







Mes compétences :

Développement durable

Management

Coaching

Développement personnel

Codéveloppement

PNL

APPROCHE SYSTÉMIQUE DU CHANGEMENT