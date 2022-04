Clément ROULET

Actuellement en dernière année de Master Écologie et Développement Durable, j'ai signé un contrat de professionnalisation depuis Septembre 2013. Le but de ce contrat est de me faire acquérir une première vraie expérience dans une PME d’un peu moins de 500 salariés sur le site ou je travaille.

Les domaines dans lesquels j’exerce mon activité actuelle sont les suivants :

-Etablissement d’une politique de développement durable en relation avec les responsables des différents processus.

-La gestion, le traitement, la collecte des déchets, mais aussi la recherche de nouvelles filières et l’établissement d’une traçabilité.

-L’établissement d’un référentiel réglementaire spécifique à l’entreprise grâce à un logiciel de veille réglementaire.

-La mise en place de communication environnementale suite aux actions déployées par le plan d’actions prédéfini.



Pour toutes informations complémentaire et si mon profil vous intéresse, je serais ravi de répondre à vos interrogations par mail.

Cordialement

Roulet C.





Mes compétences :

Permis de conduire

Informatique

Droit de l'environnement

Traitement de l'eau

Microsoft office

Environnement

Traitement des déchets

Système d'informations géographique

Iso 9001

Iso 14001

Ohsas 18001