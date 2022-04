Clément ROUOT

12 ans d'expérience dans le Groupe Canal+ (éditorial, SI, technique)



Périmètre d'intervention :

- direction technique déléguée (pilotage de projets, de budgets, d'appel d'offres),

- design et ingénierie de systèmes de post-production, de production et de diffusion,

- développement d'applications (web, client lourd, script) avec méthodes "agiles",

- management d'équipes d'ingénierie, d'intégration, de maintenance et de développement informatique.



Contact : clement DOT rouot AT gmail DOT com