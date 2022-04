Clément ROUSSEAU

A la suite de l'obtention d'un DUT Génie Industriel et Maintenance, je prépare actuellement un diplôme d'ingénieur par apprentissage spécialisé en mécanique, production et maintenance.



Aujourd'hui, j'applique les compétences acquises ou en cours d'acquisition en tant qu'apprenti dans le domaine des méthodes industrielles chez Ford Aquitaine Industries.



Ces formations pluridisciplinaires confirment mon engouement pour les nouvelles technologies dans tous les domaines et notamment la mécanique industrielle.



Motivé, dynamique, ambitieux et conscient des enjeux industriels, je suis prêt à relever les nombreux défis rencontrés par l'industrie de nos jours.



Mes compétences :

Mécanique des fluides

Résistance des matériaux

Dimensionnement pièces mécaniques

Moteur thermique

Automates programmables

Usinage

SolidWorks

Gestion de maintenance

Mise en place circuit hydraulique/pneumatique

CAO

Maintenance industrielle

Contrôle qualité

Gestion de la production

Catia v5

Dessin industriel