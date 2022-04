Hajar ZAHI

Comment concevoir et réaliser un système électronique ou électrotechnique ?



En tant qu’étudiante en deuxième année de DUT et dans le cadre d’un projet tutoré, j’ai contribué à concevoir des sondes différentielles..



Pour cela, j’ai :

- établi un cahier des charges et un planning prévisionnel

- recherché et fait valider un schéma électronique

- réalisé le prototype

- fait une simulation (logiciel Multisim)

- réalisé la carte électronique (logiciel Ultiboard)

(ce dernier point n’est pas encore achevé mais doit l’être d’ici le début de l’année 2016).



Ce projet m’a permis de mettre en œuvre mes compétences en électronique et en électrotechnique.



En tant que chef de projet, cela m' permis de développer et d’acquérir des compétences de gestion de projet, de bonnes capacités relationnelles, ainsi que des connaissances techniques dans le domaine de l’électronique.



Mes compétences :

Préparation à l'habilitation

Informatique

Electrotechnique

Réseaux informatiques & sécurité

Electricité

Electronique

Automatisme

Coaching sportif

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Maintenance industrielle

Multisim (logiciel)

Automation Studio (logiciel)

Labview

OpenProj (bureautique)