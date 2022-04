Clément ROUSSEAU

Ma vie professionnelle a commencé lors de mon DUT Mesures physiques, au moment ou j'ai prit pleine conscience que le monde du numérique était mon avenir. Quelques années plus tard, j'en sortais avec un avenir radieux devant moi, mon diplôme d'Électronique et Informatique Industrielle en poche.



Une fois ma voie trouvée et mon éducation réalisée, je pouvais foncer vers ma première expérience professionnelle les yeux fermés. Ces premières années m'ont aidé à parfaire mon apprentissage et apprendre ce qu'était le métier d’ingénieur logiciel en Télécommunication.



Malgré cette réussite autant personnelle que professionnelle, un goût d’inachevé me restait dans le fond de la gorge. C'est naturellement que j'ai choisi à mes 28 ans de réaliser un autre grand rêve de ma vie : partir voyager en sac à dos autour du monde.



J'ai prit une année sabbatique et voyagé à travers l'Australie, Bali, les Philippines, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Myanmar.



De retour, j'ai eu la possibilté d'élargir grandement mon champ de compétences à travers une expérience axée autour du développement matériel, toujours dans le domaine des télécommunications.



Aujourd'hui, je suis à la recherche de nouveaux projets enrichissants autant personnellement que professionnellement.



Mes compétences :

Traitement du Signal

Simulink

Visual studio

Linux

Microsoft Windows

Développement informatique

TV numérique

Mac OS

C/C++

UNIX

DVB

MATLAB

Simulation numérique

SAP

OpenOffice

Microsoft Visual Studio

C++

C Programming Language

Apple Mac

5G

3GPP

4G

Labview

FPGA

VHDL

Xilinx (sdk, edk, xps)

ModelSim