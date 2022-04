Clément ROUSSET

Je travaille actuellement au Ministère de la Défense en tant que Responsable Technique.

Mes principales compétences sont l’Architecture navale et l’Hydrodynamique :



• Construction navale

• Calculs Hydrodynamiques

• Tenue à la mer

• Stabilité

• Manœuvrabilité

• Opérations maritimes

• Environnement marin et chargement

• Structures offshore

• Conception navires

• Analyse par Eléments Finis



Après deux ans d'étude d'ingénieur à l’Ecole Centrale de Lille, trois mois de stage à STX France et une année en Ingénierie marine et Collaboration en entreprise en Norvège à NTNU (MARINTEK), et j’ai fait une année de spécialisation en Génie océan et Hydrodynamique (Océan) et Management de projet (Manager, Leader, Communicateur) à l'Ecole Centrale de Nantes en 2014/2015. J'ai terminé mon cursus par un stage de fin d'étude de 6 mois chez Technip au département Architecture Navale où j’ai ensuite travaillé pendant un an.



Grâce à mes différentes formations et expériences professionnelles j’ai acquis de solides compétences en ingénierie marine, particulièrement en hydrodynamique, architecture navale et construction navale mais également en management de projet.



Consultez mon Portfolio ou portefeuille de compétences

http://clementrousset.wixsite.com/portfolio



Mes compétences :

Modélisation

Construction Navale

Offshoring

Mécanique des structures

Gestion de projet

Méthode des éléments finis

Energies marines