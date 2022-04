Clément ROZAND

J'occupe aujourd'hui un poste d'acheteur Groupe Hors Production - Prestations RH chez SAFRAN (Aéronautique, Défense et Sécurité).



Fort d'une expérience anglophone par le biais de différentes expériences aux Etats-Unis:

- MBA at St John's University (New York),

- Bachelor at University of California Irvine (UCI) in Business Administration,

- Stage chez Hallpass Media, Cabinet Marketing sportif, Web Marketer,



j'ai appris à m'adapter selon le milieu dans lequel j'évolue en étant mobile, polyvalent et flexible.



Grâce à mes études et mon expérience professionnelle, j'ai acquis des méthodes qui m'ont rendu plus organisé et rigoureux.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

aéronautique

Acheteur

Achat

Négociation

Sourcing

Support