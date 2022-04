Clement SAGNIERE

Diplômé des Arts et Métiers, je suis actuellement en mission de prestation chez Schlumberger pour concevoir un système de mesure subsea capable de mesurer l'élongation d'un riser.



Lors de ma formation d`ingénieur mécanique, j`ai participé à de nombreux projets pédagogique en lien avec la conception mécanique : dimensionnement d`engrenage, production de petites séries de pieces forgées, conception assitée par ordinateur, cotation fonctionnelle et mise en plan, ... De plus, lors de ma 3ème annee de spécialisation, j`ai étudié la dynamique des fluides et plus particulièrement les écoulements de fluide autour d`objets.



Mes compétences :

Catia v5

SolidWorks

Mécanique des fluides

Conception de produit

Management

mécanique générale, dynamique des fluides

CATIA V5R20; Solidworks; Autocad

éléments finis : ANSYS

dynamique des fluides (FLUENT)

pack office