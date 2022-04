Clément SANVISENS

Après avoir acquis une expérience enrichissante dans le secteur énergétique en tant que technicien bureau d’études, j’ai souhaité valider le diplôme d’ingénieur généraliste EI.CESI pour développer mes compétences et dynamiser ma carrière.

Aujourd’hui, je compte m’appuyer sur les connaissances apprises lors de cette formation, mais aussi sur le savoir-faire acquis chez LIEBHERR AEROSPACE, STELIA AEROSPACE et AIRBUS OPERATIONS pour mener à bien des projets dans le domaine de la qualité et de l'amélioration continue.



Mes compétences :

Lotus notes

Autocad 2D

Aéraulique et ventilation

Électrotechnique

Thermique Énergétique. Froid Climatisation

Gestion de projet

Amélioration continue

Résolution de problèmes

Esprit d'équipe

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Management opérationnel

Microsoft Project

Organisation du travail

GRESS

Microsoft Excel

Qualité

Gestion du changement