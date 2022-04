Cyril GAYAUD

Management, organisation, optimisation/fiabilisation des méthodes et développement commercial



J'ai occupé au cours de ma carrière différents postes :

* Spécialiste technique : amiante, qualité de l'air en ambiance de travail et systèmes de ventilation

* Commercial : prospection/développement avec prise en charge des réponses aux appels d'offres sur différentes cibles (middle market / grands comptes régionaux et nationaux)

* Chef puis directeur de projets

* Manager centres de profits : jusqu'à 3M de CA et 30 collaborateurs



Ces activités et responsabilités me permettent d'avoir une vision réaliste et globale du fonctionnement d'un service ou d'une agence, de déterminer les axes d'améliorations (production, développement, organisation, gestion,...) et de mettre en oeuvre avec efficacité les actions correctives par étapes cohérentes en fonction des objectifs à atteindre.





"Celui qui n'a pas d'objectifs ne risque pas de les atteindre."

Sun Tzu











Mes compétences :

Optimisation des organisations

Offres commerciales

Détection des talents et potentiels

Recrutement

Management d'équipe

Réorganisation structures

Commercial

Analyse de données

Rentabilité économique et faisabilité techniq

Organisme de formation

Formation