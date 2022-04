Clément SAPALLY

Plus de 5 ans d’expérience dans le Software Asset Management en appui des grands comptes du CAC 40 & SBF 120 avec une vision d’ensemble et aussi détaillée de la fonction SAM, des activités associées, et des pratiques des éditeurs de logiciels.



Après 4 ans au sein d’Élée, un nouveau défi m'a été proposé : Ouvrir la première agence Élée en France.



Fort d'une collaboration de plus en plus accrue avec des entreprises du bassin Toulousain et d'une volonté de répondre à une forte demande d’accompagnement de proximité de la part de nos clients, l'agence aura pour localisation, la ville de Toulouse, d'où je suis aussi originaire.



A noter que le rayonnement de cette agence s’étendra aussi à toute la région Occitanie et plus largement sur le Sud-Ouest de la France.



Ouverture : Septembre 2020.



N’hésitez pas à me contacter pour toute demande d'information.



#Elée #Occitanie #Sud-Ouest #SoftwareAssetManagement #SAM #IT #Cloud #Purchasing