Chargée de recrutement sur la division Aéronautique, spatial, défense & ferroviaire pour la région PACA.



Nous recrutons chaque année 300 personnes sur la Région Sud-Est et sommes continuellement en recherche de potentiels dans l'ensemble des domaines de l'ingénierie ;



Ingénieurs Conception Mécanique

Ingénieurs Calculs de structures

Ingénieurs PMO

Ingénieurs Qualité

Ingénieurs Système

Ingénieurs électronique

Ingénieurs Supply Chain/Logistique



Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran propose à ses clients d’innover autrement en les aidant à développer ou en développant pour eux les produits et les services de demain.



Altran compte aujourd'hui plus de 10 000 collaborateurs en France (27 000 dans le monde) et intervient depuis plus de 30 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs.



Si vous aussi vous aimez relever des défis, si vous souhaitez vivre une aventure humaine et technologique unique : n'attendez plus, contactez moi à l'adresse suivante ; laurine.durand@altran.com